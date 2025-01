Servizio Civile Universale, a Bisceglie un totale di 45 posti disponibili / COME CANDIDARSI

Pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. I volontari selezionati svolgeranno il loro servizio da luglio 2025 a giugno 2026.

Il progetto prevede 25 ore settimanali, e un accredito mensile di € 507,30. Le domande vanno inviate entro le ore 14:00 del 18 febbraio esclusivamente a https://domandaonline.serviziocivile.it

Accedendo tramite SPID di dovrà solo selezionare il progetto di proprio interesse e iscriversi. Per maggiori informazioni visitare il sito https://www.politichegiovanili.gov.it/…/bando…/

Questo l’elenco delle opportunità nella Città di Bisceglie:

– A.N.P.AS. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE: 4 posti disponibili;

– AVIS NAZIONALE: 3 posti disponibili;

– MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI: 3 progetti differenti per n. 6 posti disponibili;

– FONDAZIONE AMESCI: n. 1 posto disponibili;

– CARITAS ITALIANA: n. 4 posti disponibili;

– OPES APS: 2 progetti differenti per n. 6 posti disponibili;

– CONFCOOPERATIVE – CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE: 3 progetti differenti per n. 7 posti disponibili;

– PRO LOCO UNPLI: 2 progetti differenti per n. 2 posti disponibili;

– CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA: 2 progetti differenti per n. 12 posti disponibili.