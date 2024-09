Servizio Civile: al via le candidature per “Digitale e Ambientale” / Tre posti a Bisceglie

Sono tre i posti per i bandi “Digitale, Ambientale e del Giubileo della Chiesa Cattolica” rientranti nel Servizio Civile Universale con sede a Bisceglie.

Si tratta di due posti presso la Cooperativa Uno Tra Noi in via Pietro Mascagni n. 30 e un posto in via Lamaveta n. 5 presso Enapa Bisceglie.

La scadenza per le domande da parte dei giovani è indicata al 26 settembre 2024 alle ore 14.00.

Possono partecipare tutti i giovani, sia italiani che stranieri, purchè regolarmente residenti in Italia, che abbiano compiuto 18 anni e non superato i 29 anni (28 anni e 364 giorni) al momento della presentazione della domanda.

Per candidarsi occorre compilare il form online su https://domandaonline.serviziocivile.it/

La durata del progetto è di dodici mesi.