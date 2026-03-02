Servizio Civile 2026, il Bisceglie Rugby rinnova l’opportunità per i giovani

Si rinnova anche per il 2026 la possibilità di svolgere il Servizio Civile con il Bisceglie Rugby. Il club è tra le società affiliate accreditate presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e partecipa al progetto “Un impegno sportivo: il rugby per il sociale”, approvato dal Dipartimento con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita individuale e collettiva attraverso lo sport.

Il progetto si rivolge a volontarie e volontari di età compresa tra i 18 e i 28 anni e punta a promuovere il rugby come strumento di inclusione sociale e di pari opportunità. Particolare attenzione è dedicata al rugby in carcere, ambito in cui numerosi club italiani sono impegnati da anni nell’ambito del progetto federale “Rugby Oltre le Sbarre”, iniziativa che utilizza lo sport come veicolo di riscatto e reinserimento.

Gli aspiranti operatori volontari potranno presentare la domanda esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL), accessibile da PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. La guida per la presentazione delle candidature è disponibile sul sito della Federazione Italiana Rugby, nella sezione Documenti utili – Servizio Civile dell’area Responsabilità Sociale, dove è possibile consultare anche i tre progetti approvati.

Per il 2026 il Bisceglie Rugby mette a disposizione sei posti per il Servizio Civile, offrendo ai giovani l’opportunità di vivere un anno di esperienza in un ambiente sano, fondato su valori sportivi e morali di alto livello. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 dell’8 aprile 2026.

Credit foto: Rino Romanelli