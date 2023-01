Servizio Civile 2023, quattro posti disponibili per il progetto Caritas Bisceglie

La Caritas di Bisceglie ha visto nel corso degli anni molti avvicinarsi alle sue attività. Per questo rivolge un appello a quei giovani, tra i 18 ed i 28 anni, interessati a svolgere il Servizio Civile Universale a prendere in considerazione la possibilità di svolgerlo presso la sede cittadina in via prof. M. Terlizzi, 24.

La Caritas diocesana ha presentato dei Progetti che sono stati ammessi, pertanto la sede di Bisceglie potrebbe accogliere quattro giovani che sentono condivisibili gli obiettivi e gli elementi solidaristici che muovono già un gran numero di volontari. Due posti sono riservati ai giovani con minori opportunità (difficoltà economiche, bassa scolarità, disabilità).

Il Servizio Civile Universale svolto presso la Caritas ha durata di un anno, si svolgerà con un orario settimanale di 25 ore ed è retribuito mensilmente.

Il Bando Nazionale, approvato lo scorso 15 dicembre dal Dipartimento per le politiche Giovanili e il Servizio Civile universale, prevede che le domande debbano essere inviate all’Ente scelto usando la piattaforma DOL a cui accedere con SPID ( livello di sicurezza 2) entro il 10 febbraio 2023.

I Progetti Caritas rientrano nel settore di intervento per attività di ”Assistenza Adulti e terza età in condizione di disagio”. L’Obiettivo è di aumentare la qualità e varietà dell’alimentazione e dello stato di salute nutrizionale nelle famiglie in stato di povertà assoluta e relativa”.

Le attività da svolgere sono:

Attività 1 : Ascolto, valutazione e presa in carica degli utenti

Attività 2: Rifornimento dei beni necessari all’allestimento dell’Emporio eco-solidale

Attività 3: Corso di educazione alimentare

Attività 4: Formazione sugli strumenti tecnici, operativi ed informatici utilizzati dall’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse

Attività 5: Formazione civica per giovani con minori opportunità

Chiunque fosse interessato o avesse necessità di aiuto nella compilazione delle domande potrà rivolgersi direttamente alla Caritas di Bisceglie.

Una Commissione Caritas valuterà le domande e opererà un colloquio con i candidati. Il Servizio Civile inizierà il 21 settembre 2123.

Si ribadisce che:

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 10 febbraio alle ore 14

è richiesto il possesso delle credenziali SPID.

I giovani interessati a vivere questa importante esperienza formativa potranno candidarsi esclusivamente online.

Per maggiori informazioni, consultare il sito htts://www.caritas.it/progetti-di-servizio-civile-caritas-in-puglia/

Oppure telefonare al 3356373728 o scrivere a caritasbisceglie@virgilio.it o rivolgersi direttamente in Via Mauro Terlizzi n.24

Sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e

www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda on-line con la piattaforma DOL.