Servizi sociali, un nuovo portale per prenotare online gli appuntamenti

Semplificare l’accesso dei cittadini ai servizi di welfare offerti sul territorio attraverso un servizio interattivo, semplice, rapido e gratuito. È l’obiettivo dell’Ambito Territoriale Sociale Trani – Bisceglie che, in collaborazione con la Cooperativa Shalom, ha pubblicato online il sito www.segretariatotranibisceglie.it dal quale è possibile selezionare il giorno e l’orario di preferenza per prenotare il proprio appuntamento per la Porta Unica di Accesso, il Segretariato Sociale e lo Sportello Immigrati. Questo sistema permette ai cittadini di gestire le proprie necessità in modo più efficiente e comodo.

La Porta Unica di Accesso (P.U.A.) costituisce il punto di ingresso principale per accedere al sistema integrato dei servizi sociali e sanitari. Questo strumento unico semplifica il percorso dell’utente, consentendo di navigare l’intera rete dei servizi offerti congiuntamente dai Comuni e dalla ASL. Orari di apertura dell’Ufficio in via Prof. Mauro Terlizzi (di fronte alla Tenenza dei Carabinieri): lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12; martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17.

Il Segretariato Sociale rappresenta un servizio a disposizione di tutti i cittadini, fornendo informazioni e orientamento su una vasta gamma di servizi sociali, sanitari, educativi e culturali. Un punto di riferimento per chi cerca supporto e indicazioni sulle prestazioni disponibili. Orari di apertura dell’Ufficio in via Prof. Mauro Terlizzi (di fronte alla Tenenza dei Carabinieri): lunedì dalle 10 alle 12; giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15:30 alle 17.

Lo Sportello Immigrati, invece, è un servizio dedicato ai cittadini stranieri presenti sul territorio. Offre consulenza gratuita e fornisce informazioni su pratiche amministrative, lavoro, istruzione scolastica, formazione, assistenza sanitaria, e altro ancora. Orari di apertura dell’Ufficio in via Prof. Mauro Terlizzi (di fronte alla Tenenza dei Carabinieri): dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12; martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17.