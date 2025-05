“Service Learning: Noi cittadini”: si chiude il progetto che ha coinvolto studenti e over 65

Si chiuderà oggi alle 17.30, presso l’Auditorium don Pierino Arcieri della sede Epass a Bisceglie, il progetto “Service Learning: Noi cittadini – generazioni a confronto”. L’iniziativa, promossa dal 2° Circolo Didattico “Prof. Arc. Caputi” in collaborazione con Epass OdV, ha coinvolto attivamente studenti e over 65 in un percorso di scambio, condivisione e crescita intergenerazionale.

Protagonisti dell’incontro conclusivo saranno gli alunni delle classi IV E, IV F, V E, V F e V G del plesso scolastico di via Martiri di via Fani, insieme agli adulti partecipanti a “Open”, lo spazio sociale di Epass dedicato alla terza età. Durante i mesi trascorsi, bambini e anziani hanno riscoperto il valore dello stare insieme giocando con passatempi tradizionali e moderni, raccontandosi storie, mestieri e ricordi di epoche diverse.

“È stato un percorso ricco di emozioni – raccontano le docenti Angela Valente e Anna Ricchiuti – un momento autentico di crescita reciproca, in cui bambini e nonni hanno costruito un ponte tra passato e presente. Il Service Learning ha offerto agli alunni una prospettiva più profonda sul concetto di Comunità, facendoli sentire cittadini attivi già da piccoli”.

L’evento di chiusura sarà anche l’occasione per coinvolgere altri attori del territorio: parteciperanno gli studenti dell’IISS Dell’Olio di Bisceglie, impegnati nei percorsi di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) presso la sede Epass, e i migranti ospiti della Comunità Oasi2, protagonisti insieme ai bambini di un progetto di scambio interculturale.

Il Service Learning si è confermato un modello efficace di apprendimento esperienziale e inclusivo, capace di mettere in connessione realtà differenti attraverso la pratica del dialogo e della collaborazione.