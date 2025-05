Sergio Di Liddo confermato all’unanimità Presidente della RSU ASL BT

Si è conclusa con una forte affermazione di unità e consenso la prima assemblea della nuova RSU della ASL BT. A guidare ancora una volta la rappresentanza sindacale sarà Sergio Di Liddo, confermato Presidente per la seconda volta consecutiva con l’unanimità delle sigle presenti. Al suo fianco, nel ruolo di Segretario/Coordinatore, è stato designato Lorenzo Zingaro.

L’assemblea, svoltasi all’indomani delle elezioni RSU di aprile, ha visto tutte le sigle sindacali – FIALS, CGIL, CISL, UIL, NURSIND e FSI – convergere sulla riconferma di Di Liddo, in un clima di piena collaborazione. La bandiera della Rappresentanza Sindacale Unitaria, esposta in prima fila, ha simbolicamente sottolineato lo spirito di coesione che anima il nuovo corso della RSU.

“Ringrazio tutti i componenti dell’assemblea per la fiducia – ha commentato a caldo Di Liddo – e ribadisco l’importanza di mantenere un fronte comune, specialmente nelle trattative aziendali su temi cruciali per i lavoratori, come i buoni mensa, le carenze di personale infermieristico e di supporto, le progressioni di carriera e le stabilizzazioni ancora in sospeso.”

Il dato politico più rilevante delle recenti elezioni è la netta affermazione della FIALS, che ha ottenuto il 38% dei voti (969 preferenze), conquistando così la maggioranza assoluta dei seggi in RSU. Un risultato definito “storico e senza precedenti” dal Segretario Territoriale Angelo Somma, che ha rimarcato la capacità della lista di interpretare le esigenze del personale e costruire alleanze efficaci con le altre organizzazioni sindacali.

La rielezione di Di Liddo consolida una strategia sindacale centrata sulla condivisione e sul dialogo intersindacale. Con questa nuova investitura, la RSU ASL BT si prepara ad affrontare una stagione decisiva, dove la concertazione sarà fondamentale per garantire tutele concrete ai lavoratori della sanità pubblica. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare la rappresentanza sindacale in un motore efficace di ascolto, rivendicazione e azione.