Sergio Cosmai, le iniziative del Comune di Bisceglie per i 40 anni dalla morte

ll Comune di Bisceglie lancia una serie di iniziative nel 40esimo anniversario dell’assassinio di Sergio Cosmai, biscegliese, vittima innocente di mafia, ucciso dalla ‘ndrangheta a Cosenza il 13 marzo 1985. Il calendario di appuntamenti si snoderà proprio dai giorni precedenti il 13 marzo fino al prossimo 10 gennaio, giorno di nascita di Sergio Cosmai.

I primi due incontri, curati dal prof. Franco Papagni, sono fissati a martedì 4 e martedì 11 marzo, alle 18.30, nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi (via Card. Dell’Olio 30, Bisceglie). Nel primo appuntamento si ripercorrerà la storia di Sergio Cosmai, nel secondo, a partire dall’articolo 27 della Costituzione, la sua visione del carcere e delle pene alternative insieme a don Riccardo Agresti e due ospiti del progetto ‘Senza sbarre’.

Giovedì 13 marzo, invece, l’Amministrazione comunale organizza ‘La scuola in marcia contro le mafie’, un corteo animato dagli studenti delle scuole biscegliesi (1° Circolo De Amicis, 2° Circolo Caputi, Istituto Comprensivo Don Bosco-Battisti-Ferraris, Istituto Comprensivo Don Uva-Cosmai, Scuola secondaria di I grado Monterisi, Liceo Scientifico Da Vinci, IISS Cosmai e IISS Dell’Olio). Appuntamento dalle 09.30 in piazza Vittorio Emanuele II.

A seguire, venerdì 14 marzo, alle 18.30 a Palazzo Tupputi l’incontro “Paolo Borsellino e i 57 giorni tra Capaci e via D’Amelio” a cura del prof. Raffaele Tatulli.

Martedì 18 marzo, alle 19.00 presso l’Auditorium ‘don Pierino Arcieri’ di Epass (piazza C.A. Dalla Chiesa 12, Bisceglie), la Città di Bisceglie è onorata di ospitare la dott.ssa Fiammetta Borsellino, per una serata di dialogo e confronto dal titolo “Paolo Borsellino oggi”.

Chiude questo primo ciclo di incontri, venerdì 21 marzo alle 18.30 nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, nel giorno della Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, un approfondimento a cura del prof. Raffaele Tatulli sulle stragi del 1992 e 1993 e sul loro contesto storico.

Nelle prossime settimane, l’Amministrazione comunale renderà noto un ampio calendario, patrocinato anche da Avviso Pubblico, di incontri, spettacoli, presentazioni e iniziative per la Città, per i giovani e per i più piccoli, con l’obiettivo, nel ricordo di Sergio Cosmai, di non restare indifferenti di fronte all’illegalità e alle ingiustizie.