“Sequestro preventivo Centri Raccolta Rifiuti: Comune non destinatario di provvedimento”

“A seguito di controlli effettuati ieri dalla Guardia Costiera, è stato disposto il sequestro preventivo dei due Centri Comunali di Raccolta dei rifiuti (CCR) siti in via Padre Kolbe e via carrara Salsello, gestiti dalla ditta che si occupa di igiene urbana”. Lo si apprende da una nota di Palazzo San Domenico.

“Il Comune di Bisceglie, è bene precisarlo – sottolinea – non è destinatario di alcun provvedimento. L’Amministrazione Comunale esprime piena fiducia nel lavoro degli organi deputati ai dovuti e doverosi controlli. Nel frattempo, si sta lavorando ad una possibile soluzione provvisoria per attivare, sino alla risoluzione della problematica che interessa i CCR, un servizio alternativo al fine di arrecare i minori disagi agli utenti che utilizzano le isole ecologiche per conferire rifiuti”.

“È bene precisare, infine, che il servizio quotidiano di raccolta dei rifiuti porta a porta, sia per le utenze domestiche, sia per quelle non domestiche, resta pienamente attivo e non subisce alcun cambiamento”.