Selezione pubblica per ausiliari della Sanitaservice ASL BT: ufficiale la data della prova scritta

Chiuse tutte le operazioni preliminari ecco la data per lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione dell’avviso di selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di ausiliari pulitori della Sanitaservice ASL BT. La prova si svolgerà l’11 settembre all’interno del “Palaflorio” a Bari in via Archimede.

Tanti i passaggi amministrativi effettuati dalla Sanitaservice subito dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico e la successiva scadenza della presentazione delle domande. A metà luglio, infatti, è stata nominata la commissione esaminatrice. Presidente il dott. Stefano Rossi, Ispettore del Lavoro dell’Ufficio Territoriale di Bari. Componenti, la Dott.ssa Elena Tarantini Dirigente Amministrativo dell’ASL BT ed il dott. Michele Mangialardi Commissario Capo della Polizia di Stato in quiescenza. Segretaria, la dott.ssa Rosa Zingaro, Collaboratrice Amministrativa dell’ASL BT.

Subito dopo l’insediamento della commissione, sul sito www.sanitaserviceaslbat.it è stata pubblicata la banca dati, da cui saranno estratte le prove oggetto di esame che consisteranno nella valutazione di 30 test a risposta multipla a carattere teorico pratico da svolgere in massimo 45 minuti. Pubblicato, sempre sul sito aziendale, l’elenco degli ammessi, poco più di 4500, ed il disciplinare di svolgimento delle prove in cui vi sono tutte le risposte alle tante domande inerenti l’organizzazione della prova d’esame.

I posti che potranno subito essere contrattualizzati sono 49 anche se la graduatoria che andrà a formarsi potrà consentire eventuali altri scorrimenti.