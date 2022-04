Secondo incontro del ciclo su cibo e salute organizzato da Vivero e Legambiente

Oggi, domenica 10 aprile, è in programma il secondo incontro organizzato dall’Associazione Culturale Vivero e Legambiente di Bisceglie con il coinvolgimento del Circolo Unione e Sporting Club di Bisceglie sul rapporto cibo e salute dal titolo “Consapevolezza del vivere”.

Dopo l’incontro del 27 marzo con tema “Stili di vita e salute”, che ha visto relatori il Prof Mazocca (patologo) e il Dr. Leonetti (oncologo) sugli stili di vita che possono favorire l’insorgere di tumori, nel prossimo appuntamento si parlerà di cibo e salute e delle nuove frontiere dell’agricoltura sostenibile.

Relatori ed esperti si susseguiranno con i loro interventi, attraverso una chiacchierata alla scoperta dei cibi e delle loro proprietà, di come mangiamo e delle nuove tendenze salutistiche.

Patners dell’evento sono Confagricoltura BAT e Arte in Cucina Food Comunity. La serata si svolgerà presso il Circolo Unione di Bisceglie, in via Aldo Moro, dalle 18.00. Modererà il vicedirettore di Confagricoltura Gianni Porcelli.

Ingresso libero e consentito con Green Pass e mascherina.