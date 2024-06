Seconda Bandiera Lilla consecutiva per il Porto Turistico di Bisceglie

Seconda Bandiera Lilla consecutiva per il Porto Turistico di Bisceglie, unico porto in Italia e potersi fregiare del prestigioso riconoscimento che certifica l’accessibilità e l’inclusività, l’attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla promozione di un ambiente inclusivo per tutti.

Il porto, grazie all’impegno quotidiano di Bisceglie Approdi, si distingue per i numerosi servizi messi a disposizione delle persone con disabilità.

“Siamo orgogliosi, questo autorevole riconoscimento attesta il valore della struttura e delle associazioni che operano all’interno della nostra Marina”, ha commentato l’Ing. Nicola Rutigliano, Amministratore unico di Bisceglie Approdi, che ieri, insieme all’Assessore all’Inclusione sociale Roberta Rigante e ai rappresentanti di diverse associazioni locali che si occupano di disabilità nel porto turistico, ha accolto a Bisceglie il Presidente della Associazione no profit Bandiera Lilla, Roberto Bazzano. “Abbiamo avviato questo percorso di concerto con l’Amministrazione Comunale e insieme a diverse associazioni, con l’obiettivo di rendere il nostro porto un luogo accessibile. Siamo stati pionieri di un’iniziativa che ora anche altre città del litorale e di tutta Italia stanno seguendo, prendendo esempio da noi. Auspichiamo di creare una rete di turismo accessibile con gli altri comuni della provincia, al fine di arricchire ulteriormente l’offerta turistica della nostra Regione”.

“Congratulazioni alla Bisceglie Approdi, all’Amministratore Unico Nicola Rutigliano e a tutto lo staff”, hanno sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e l’Assessore Roberta Rigante. “Come Amministrazione comunale, ci impegniamo quotidianamente a rendere Bisceglie una città sempre più accogliente e inclusiva. Proprio in quest’ottica si inseriscono i lavori di manutenzione straordinaria per la riattivazione della piattaforma attrezzata per persone con disabilità, che permetterà a tutti di godere del nostro splendido mare grazie al servizio di accompagnamento in acqua. Questo è un ulteriore passo verso l’abbattimento delle barriere e la promozione di un turismo accessibile per tutti”.

“Siamo felici di aver riscontrato in Bisceglie Approdi un aumento dei servizi già verificati lo scorso anno e un ulteriore accrescimento della sensibilità e della grandezza della rete che collabora con il porto turistico”, ha dichiarato il Presidente della Associazione no profit Bandiera Lilla, Roberto Bazzano. “Evidentemente il Comune di Bisceglie, anche grazie a Bisceglie Approdi, è pronto per un passo successivo verso l’accessibilità e il riconoscimento di quanto fatto”.