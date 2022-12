Scuola Monterisi, riapre sportello consulenza per alunni con DSA e difficoltà scolastica

A partire dallo scorso 12 dicembre 2022, con cadenza mensile, la Scuola Secondaria Di Primo Grado “Riccardo Monterisi” ha riaperto dalle 17.30 alle 18.30 lo sportello di consulenza gratuita per alunni con DSA o difficoltà scolastiche secondarie e disturbi del neurosviluppo, in collaborazione con l’equipe multidisciplinare formata dalle Dott.sse Rosalba di Pinto (Psicologa Clinica e Psicoterapeuta), Adriana Brescia (Psicologa e psicomotricista funzionale), Miriam Galantino (logopedista) e con la professoressa Valeria Sollecito (referente per gli alunni con DSA).

Le finalità dello sportello sono illustrare a genitori, docenti ed educatori che cosa e quali sono i Bisogni Educativi Speciali e i Disturbi Specifici dell’Apprendimento in particolare; indirizzare, se necessario, gli utenti ad uno screening diagnostico presso strutture accreditate ASL; aiutare alla corretta lettura delle diagnosi rilasciate dagli enti preposti; fornire un supporto per declinare la diagnosi in PDP; promuovere una mediazione del conflitto legato all’apprendimento e favorire una prospettiva sulle problematiche relative ai disturbi specifici di apprendimento e ai bisogni educativi speciali basata su una presa in carico sinergica e su uno sforzo congiunto scuola-famiglia-alunno. Lo sportello sarà un servizio aperto a genitori, docenti ed educatori di tutto il territorio nella sede di via De Donato Fragatella (Plesso Salnitro). È necessario prenotare l’appuntamento telefonando ai numeri: 3475114377 o 3496737194, tenendo presente il seguente calendario degli incontri: 12 dicembre – 16 gennaio – 27 febbraio- 13 marzo- 17 aprile- 8 maggio.