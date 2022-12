Scuola Monterisi, la “bicistaffetta” celebra Convenzione su Diritti infanzia e adolescenza

La Scuola Media Monterisi ha proposto anche quest’anno la tradizionale “bicistaffetta” per la “Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”. Questa particolare iniziativa, ideata dal prof. Mauro Di Pierro e giunta alla sua decima edizione, nel corso degli anni è sempre stata seguita con particolare emozione ed entusiasmo.

Lo scorso 22 novembre 2022, una delegazione di ragazzi di terza media, in bicicletta, guidati da alcuni docenti, si è recata presso il 4°Circolo Don Uva Salnitro, il 2°Circolo Caputi, il 1°Circolo De Amicis, la SS I grado Battisti – Ferraris e il 3° Circolo S.G.Bosco, per condividere il messaggio espresso dall’art 38 della Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che stabilisce che “i bambini e gli adolescenti devono essere protetti dalla violenza e dalle conseguenze della guerra” e che “nessun bambino o adolescente può prendere parte alla guerra se non ha almeno 15 anni”.

Alla presenza e dell’Assessore all’Istruzione Loredana Bianco, in piazza Vittorio Emanuele, nei pressi del “Monumento ai Caduti”, alle ore 11:30, si è svolto il momento conclusivo di questa eccezionale edizione, a cui hanno partecipato anche alcune delegazioni delle scuole superiori, Liceo scientifico “L. da Vinci” , IISS “S. Cosmai” e IISS “G. Dell’Olio”, con un loro personale contributo.

Gli alunni della 3E della Scuola Monterisi, inoltre, hanno trasformato l’art. 38 in un’idea di teatro musicale, cercando di trasmettere con il suono e il ritmo delle parole il senso più profondo del messaggio, unitamente ad un flash mob di body percussion.

L’impegno della Scuola Monterisi nella promozione della legalità e della tutela dei diritti passa anche dalla commemorazione di questa Convenzione attraverso l’iniziativa della “bicistaffetta”.