Scuola “Monterisi”: al via tutti i progetti extracurricolari d’istituto e PON

La Scuola Secondaria di I Grado “R. Monterisi” comunica l’attivazione di un’offerta formativa molto ricca e diversificata. Già da qualche settimana, presso le sedi di Salnitro e del plesso Ferraris, sono infatti partiti i progetti PON che vedono impegnati più di 150 alunni appartenenti alle diverse classi.

I progetti, inseriti nel Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE), sono uno strumento importante per sostenere le politiche in materia di Istruzione, con una duplice finalità: da un lato favorire la riduzione dei divari territoriali, dall’altro promuovere le eccellenze e garantire così a tutti l’opportunità di accedere agli studi, assicurando a ciascuno la possibilità del successo formativo e la valorizzazione dei meriti personali, indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza.

La qualità degli apprendimenti e inclusività della formazione rappresentano i due aspetti salienti di questa strategia di intervento che amplia gli orari di apertura e fruizione dell’ambiente scolastico, che in questo caso funziona da vero polo di aggregazione della comunità. In quest’ottica nascono i PON della Scuola Monterisi, con un ricco ventaglio di proposte. Lo studio delle lingue è sicuramente una priorità educativa, come testimonia l’attivazione di ben due progetti PON a riguardo. “It’s up to you!” è un innovativo progetto di lingua inglese improntato alla metodologia eTwinning con l’uso di strumenti digitali e cooperative learning con scuole provenienti da tutta Europa. In continuità con esso, c’è anche Keep it up!, in cui le attività si basano invece su un approccio “comunicativo”. Tutto il percorso sarà finalizzato al miglioramento della capacità di comunicare e al conseguimento di una certificazione di livello A2/B1.

Di altra natura è invece il progetto PON Coding @ scuola, con proposte che avviano gli studenti all’informatica e al pensiero computazionale. Gli alunni si avvicineranno al coding, cioè alla codificazione di un linguaggio di programmazione.

Gli alunni che stanno seguendo il PON “Monterisi news” lavorano alla creazione di un giornale online di Istituto, attraverso tutte le fasi necessarie alla realizzazione di tale prodotto finale: formazione della redazione, riunioni, interviste e scrittura degli articoli.

Il PON “La fabbrica dei sogni” si propone di promuovere e diffondere la cultura cinematografica attraverso un laboratorio didattico finalizzato all’alfabetizzazione al linguaggio cinematografico e alla produzione di un cortometraggio.

Il PON “Nella TERRA di nessuno!” prevede un percorso teatrale finalizzato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni alle tematiche ambientali, partendo dai loro vissuti e dalle loro abitudini quotidiane.

Il PON “La musica del corpo” sviluppa un percorso didattico tra movimento espressivo, danza, body percussio, per l’apprendimento attivo degli aspetti più importanti della musica. L’ambito scientifico viene valorizzato infine attraverso il PON “ABC…Ambiente, Biodiversità e Clima”, con la proposta di sviluppare temi inerenti alle strategie di gestione dell’ambiente urbano e delle aree naturali protette. Verranno messe in atto iniziative che punteranno a ridurre gli sprechi, a favorire il riciclo, il riuso e la mobilità sostenibile.

L’offerta formativa si amplia, inoltre, con alcuni progetti extracurricolari d’istituto.I progetti DeutschMachtSpaß!!!! e ¡Hola ! ¿ Te atreves? sono un ampliamento della formazione linguistica già proposta con i PON, che mira ad un’alfabetizzazione iniziale della lingua tedesca e spagnola. Radio Monterisi è un invece “progetto-radio” che proietta gli alunni nella dimensione di speaker radiofonici con la creazione di podcast e dirette radio.

Il progetto dedicato al C.A.D. (Computer Aided Design – ovvero alla “Progettazione assistita dal computer”) insegna infine a progettare sia “oggetti” reali che “oggetti” virtuali e rende particolarmente interessante l’utilizzo del pc per progettare oggetti di uso comune.