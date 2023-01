Scuola/Lavoro, Confcommercio Bisceglie e IISS Dell’Olio insieme per formazione e competenze

Nell’ambito dell’“Alternanza Scuola/Lavoro” Confcommercio Bisceglie ha aderito al Progetto “Quando le competenze scolastiche si trasformano in competenze del lavoro” promosso da Confcommercio Bari Bat – Cat Confcommercio Bari.

Grazie al sinergico e preziosissimo supporto della CCIAA di Bari, Confcommercio Bisceglie sta organizzando un importante, utile e proficuo percorso formativo di eccellenza: tre giornate di formazione e apprendimento rivolte alle studentesse e agli studenti delle quinte classi dell’Istituto “Giacinto Dell’Olio” di Bisceglie diretto dal prof. Mauro Leonardo Visaggio.

La formazione specialistica sarà incentrata sull’utilizzo e sulla potenziale ricerca di nuove figure professionali in ambito di Information Technology.

“Il progetto di alternanza scuola/lavoro permette agli studenti di affiancare alla formazione scolastica, per la maggior parte teorica, uno stage pragmatico e validissimo – spiega Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie – Garantisce la possibilità di tradurre in competenze, pratiche e concrete, le nozioni acquisite in ambito didattico”.

“Si rinnova anche quest’anno l’ormai consolidata e proficua collaborazione con Confcommercio Bari e Bat per la realizzazione di percorsi per l’orientamento delle studentesse e degli studenti del Dell’Olio – afferma il dirigente scolastico Visaggio – Un’esperienza connotata da un’impronta formativa particolarmente preziosa e avanzata che arricchisce in modo peculiare la già nutrita offerta scolastica. Un particolare ringraziamento da parte di tutta la comunità scolastica va rivolto al dottor Carriera”.

Le studentesse e gli studenti, nel corso della formazione, effettueranno anche attività di mentoring e coaching sempre affiancati da tutor esperti del settore. Le giornate formative si terranno il 31 gennaio, il 2 e il 3 febbraio dalle 10 alle 13.