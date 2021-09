Scuola “Don Uva”, gli operatori scolastici salutano la Dirigente Castellini

“L’inizio del corrente anno scolastico rappresenta un momento di passaggio significativo per la comunità scolastica del IV Circolo Didattico ‘Don Uva” di Bisceglie. Dopo tredici anni, la Dirigente Scolastica, Francesca Castellini, lascia la guida della scuola per avere raggiunto il suo pensionamento. Il personale scolastico le augura una vita serena, nella speranza che voglia custodire caramente i momenti vissuti con ognuno”. Sono queste le prima parole presenti nella nota inviata in redazione dagli operatori scolastici della scuola “Don Uva”.

“Tutti coloro che hanno lavorato con lei hanno incontrato accoglienza costante, confronto di valore, riferimento sicuro per le ‘cose di scuola’ e soprattutto una persona di straordinaria umanità – sottolineano – sempre dalla parte dei bambini, fine ultimo del lavoro scolastico. In questi anni ha sicuramente consegnato la sua impronta di correttezza, legalità e apertura, della quale non si farà a meno.

“Allo stesso tempo, docenti e personale ATA accolgono con entusiasmo la nomina della Dirigente Scolastica Valentina de Gennaro, che onora questo circolo didattico. Porgendole gli auguri più cari, tutti si sentono certi di un avvio d’anno scolastico sereno e speranzosi di un prosieguo fruttuoso dell’attività educativa. In questo passaggio, doverosi sono i ringraziamenti ai Dirigenti Giovanna Palmulli e Donato Musci, reggenti della scuola negli ultimi due anni. In particolare, al preside Musci per il professionalità e la generosità con le quali ha operato in un periodo complesso. A lui – in conclusione – gli auguri di un percorso felice nella sua nuova sede di titolarità”.