Scuola, Caritas e Rotary insieme per educare alla solidarietà e all’ambiente

Cinque classi terze della Scuola Primaria “don Uva” di Bisceglie hanno visitato nei giorni scorsi i locali della Caritas cittadina, presso la struttura dei Cappuccini, per una mattinata all’insegna dell’educazione alla solidarietà e alla sostenibilità. L’iniziativa rientra nel progetto promosso dal Rotary Club intitolato “Creiamo insieme un legame d’amore tra genitori e figli”, che ha sostenuto l’attività della sartoria solidale “Storie&stoffe”, impegnata nella produzione di shopper in cotone riutilizzabili.

Durante la visita, i bambini hanno potuto scoprire da vicino le attività portate avanti dalla Caritas attraverso l’impegno quotidiano dei volontari. I piccoli studenti sono stati guidati alla scoperta dei vari servizi: da “RecuperiAMOci”, volto al recupero e alla redistribuzione del cibo, all’“Emporio eco-solidale”, passando per la sartoria solidale che produce borse resistenti e sostenibili, in sostituzione delle classiche buste di plastica.

Marcella Di Gregorio, referente Rotary del progetto, ha spiegato ai bambini l’importanza di usare queste borse in cotone: «Se ogni mamma dei cento bambini coinvolti utilizzerà la shopper anche una sola volta, elimineremo almeno cento sacchetti in plastica. Ma se l’uso si ripete nel tempo, ogni famiglia contribuirà in modo concreto alla tutela dell’ambiente».

I volontari Nardino, Ezia, Andreina, Licia, Rossana, Alì, Angela, Antonella e Michele Stornelli hanno illustrato con passione le varie attività e il valore educativo del riuso e del riciclo, dimostrando come ogni piccolo gesto possa diventare una lezione di cittadinanza attiva.

Il coordinatore cittadino della Caritas, Sergio Ruggieri, ha voluto ringraziare volontari e insegnanti per la riuscita della giornata: «Siamo grati a chi ha accompagnato i bambini e ai nostri volontari. Le visite dei più piccoli sono importanti perché seminano valori fondamentali per formare cittadini attenti e responsabili. L’aspetto educativo è per noi centrale: crediamo fortemente nella forza dell’esempio».

L’iniziativa ha rappresentato un’esperienza formativa dal grande valore umano e sociale, con l’obiettivo di costruire un ponte tra scuola, territorio e azione solidale, in nome di un futuro più giusto e sostenibile.