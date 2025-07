Scuola, bando di gara del Comune per l’affidamento del servizio di refezione scolastica

Il Comune di Bisceglie ha pubblicato la gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica destinato alle scuole dell’infanzia e primarie statali del territorio. Il nuovo affidamento avrà una durata di cinque anni e prevede l’erogazione dei pasti in modalità “fresco-caldo”, con un sistema organizzato che va dalla selezione e approvvigionamento delle materie prime alla distribuzione, passando per preparazione, trasporto, gestione delle diete speciali e pulizia dei locali refettorio.

Secondo quanto stabilito nel capitolato di gara, l’impresa aggiudicataria dovrà gestire ogni fase del servizio: dalla cucina centralizzata alla consegna presso i vari plessi scolastici, fino alla gestione informatizzata delle iscrizioni e della rilevazione presenze.

Il valore complessivo stimato della gara per l’intero quinquennio ammonta a oltre 6 milioni di euro, con una previsione stimata, a partire dall’anno scolastico 2025/2026, di oltre 282mila pasti.

Grande attenzione è stata riservata alla qualità del servizio: i pasti dovranno essere equilibrati, composti da primo, secondo, contorno, pane fresco, frutta e acqua, con particolare riguardo alla stagionalità e al rispetto delle tabelle dietetiche validate dalla ASL BT. È prevista la somministrazione di pasti differenziati per diete speciali, l’utilizzo di stoviglie compostabili o riutilizzabili, e la fornitura di materiali per la corretta igiene e apparecchiatura.

“Con l’affidamento quinquennale del servizio mensa scolastica abbiamo voluto garantire stabilità, qualità e continuità alle famiglie e ai nostri bambini”, dichiarano il Sindaco Angelantonio Angarano e l’Assessora alle Politiche Scolastiche Loredana Bianco. “Un impegno concreto che va ben oltre la semplice erogazione dei pasti: si inserisce in un piano complessivo per rinnovare i luoghi della mensa, grazie ai lavori in corso nei plessi di via Martiri di via Fani, Caputi, San Giovanni Bosco, De Amicis e Angela Di Bari. Con quest’azione intendiamo dare ai nostri piccoli ambienti moderni, accoglienti e sicuri. Il futuro dei nostri piccoli è una nostra priorità”.