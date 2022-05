Scuola, approvato il calendario per l’anno scolastico 2022/2023

La giunta regionale pugliese ha approvato nella giornata odierna il calendario per l’anno scolastico 2022/2023, dopo l’intesa con le parti sociali.

Gli alunni pugliesi torneranno sui banchi il prossimo 14 settembre, mentre il termine delle attività è stato fissato entro il 30 giugno 2023 per le scuole dell’infanzia, 10 giugno per tutte le altre scuole.

I giorni di attività didattica saranno in tutto 220 per le scuole dell’infanzia e 203 per tutte le altre scuole, ridotti rispettivamente a 219 e 202 nel caso in cui la Festa del Santo Patrono coincida con un giorno di lezione.