Il Comune di Bisceglie ha pubblicato sul proprio sito l’avviso pubblico per la nomina degli scrutatori in vista delle elezioni regionali in programma nell’autunno 2025.
Gli interessati potranno presentare domanda entro le ore 23:59 del 30 settembre 2025 esclusivamente tramite lo sportello telematico disponibile sul portale comunale, nella sezione Avvisi. Per accedere alla procedura sarà necessario autenticarsi con SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta entrati, occorrerà compilare il modulo online, allegare copia del documento d’identità e indicare obbligatoriamente un indirizzo mail o PEC per le notifiche relative all’eventuale nomina.
I requisiti richiesti sono due: essere iscritti all’albo degli scrutatori al momento della presentazione della domanda e non aver svolto la funzione di scrutatore nelle consultazioni referendarie del 2025.
La Commissione Elettorale Comunale provvederà, come di consueto, alla nomina degli scrutatori tramite sorteggio pubblico tra i candidati che avranno inoltrato domanda. Nel caso in cui non dovessero pervenire sufficienti richieste, il sorteggio sarà effettuato tra tutti gli iscritti all’albo del Comune di Bisceglie.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale comunale.