Screening gratuito dedicato a maculopatie, Angarano: “Ospedale Bisceglie presidio d’eccellenza”

“Oggi all’Ospedale di Bisceglie si è tenuta la giornata di screening gratuito dedicata alle maculopatie, un’importante iniziativa per promuovere la prevenzione, fondamentale per proteggere la vista con la diagnosi precoce”. Lo ricorda in una nota presente sulla pagina social istituzionale il Sindaco Angelantonio Angarano.

“Un sentito ringraziamento a Tiziana Dimatteo, direttrice generale della ASL BAT, Pierangela Nardella, direttrice dell’Ospedale di Bisceglie, e al Dott. Pasquale Attimonelli, direttore dell’unità operativa di Oculistica, per il prezioso lavoro e impegno al servizio della salute dei nostri cittadini”.

“Ancora una volta – conclude il primo cittadino – il nostro ospedale si conferma un presidio di eccellenza con una dotazione strumentale all’avanguardia e un personale di grande competenza, professionalità e umanità”.