Screening gratuiti sul decadimento cognitivo a Bisceglie

Oggi 18 maggio, dalle ore 9:00 alle 13:00, Piazza San Francesco a Bisceglie sarà il centro di una mattinata interamente dedicata alla prevenzione del decadimento cognitivo, con una serie di screening gratuiti aperti alla cittadinanza.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Prendersi cura di chi si prende cura”, frutto della sinergia tra Universo Salute Opera Don Uva, Rotary Club Bisceglie e Associazione Alzheimer BAT. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce nei disturbi della memoria e fornire un concreto supporto a chi si prende cura di persone affette da patologie neurodegenerative.

Durante l’evento, i cittadini potranno sottoporsi ai test cognitivi, somministrati da Psicologi e Psicoterapeuti dell’Equipe Riabilitativa Multidisciplinare dell’Unità di Riabilitazione Alzheimer di Universo Salute, professionisti altamente specializzati nella valutazione e nella presa in carico dei pazienti con sintomi legati al deterioramento cognitivo.

Un’occasione preziosa non solo per monitorare il proprio stato di salute mentale, ma anche per ricevere informazioni, orientamento e sostegno in un ambito ancora troppo spesso sottovalutato. L’invito è rivolto a tutti, in particolare a familiari, caregiver e persone che desiderano approfondire tematiche legate alla prevenzione dell’Alzheimer e delle demenze.