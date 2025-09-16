Screening gratuiti al “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie per la Giornata mondiale del cuore

Dal 26 settembre al 2 ottobre torna l’(H) Open Week di Fondazione Onda ETS, l’iniziativa nazionale che punta a sensibilizzare cittadini e pazienti sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’appuntamento, giunto alla sua quinta edizione, si svolge in occasione della Giornata mondiale del Cuore, celebrata il 29 settembre, con una serie di attività di informazione, prevenzione e diagnosi precoce.

Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte a livello globale e in Italia incidono sul 35,8% dei decessi complessivi: il 38,8% tra le donne e il 32,5% tra gli uomini. Nelle donne, in particolare, queste patologie insorgono più tardi grazie alla protezione ormonale degli estrogeni, ma dopo la menopausa diventano più frequenti e spesso più gravi, sebbene con sintomi meno evidenti.

Nell’ambito dell’iniziativa, l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie – premiato con 3 Bollini Rosa da Fondazione Onda per l’attenzione alla salute femminile – proporrà due giornate di screening cardiovascolare dedicate alle donne sopra i 50 anni con fattori di rischio come fumo, diabete, ipertensione e obesità. Le visite, comprensive di valutazione cardiologica ed ECG, si terranno presso l’Unità operativa di Cardiologia-Telecardiologia, diretta dal dottor Luigi Minervini, il 30 settembre e il 2 ottobre, dalle ore 9:00 alle 14:00.

Per prenotarsi è necessario chiamare il numero 080-3363369, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00.

Fondazione Onda ETS, attraverso la rete dei 361 ospedali con Bollino Rosa, porta avanti dal 2007 un approccio di genere nella cura e prevenzione delle patologie, con percorsi clinico-assistenziali studiati per garantire un’attenzione specifica sia alla salute femminile che a quella maschile.