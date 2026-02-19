Sconto nei ristoranti per il pubblico del Teatro Garibaldi: l’iniziativa di AssoLocali

In occasione degli spettacoli in corso al Teatro Garibaldi, AssoLocali Bisceglie, in collaborazione con Confcommercio Bisceglie e il Comune di Bisceglie, promuove un’iniziativa pensata per offrire agevolazioni al pubblico e rafforzare il legame tra cultura, accoglienza e attività del territorio.

Grazie all’accordo, spettatori e abbonati della stagione teatrale potranno usufruire di uno sconto del 10% nei locali aderenti, semplicemente presentando il biglietto o l’abbonamento. L’agevolazione sarà valida il giorno dello spettacolo e dal lunedì al mercoledì della stessa settimana in cui è programmato l’evento.

L’obiettivo è rendere l’esperienza teatrale ancora più completa, incentivando la permanenza in città prima e dopo gli spettacoli e favorendo il coinvolgimento delle attività di ristorazione. Un’iniziativa che unisce offerta culturale e promozione economica, contribuendo alla vitalità del centro cittadino e a una fruizione integrata degli eventi.

Ad oggi partecipano all’iniziativa, tutti aderenti ad AssoLocali Bisceglie, i seguenti ristoranti: Pizzeria La Fontana (Piazza Vittorio Emanuele, 27), GEDAJ Garden da Gerry (Via don Tonino Bello, 45), Puntoeacapo (Via Giuseppe Di Vittorio, 115), Copa Pan (Via Cristoforo Colombo, 6), Nan à Stritt (Via Guglielmo Marconi, 11), Al Buco Preferito (Via Ottavio Tupputi, 25) e Andrea Cuisine Gourmet (Via la Marina, 17).