Scomparso prematuramente Pasquale Colamartino, il cordoglio della società “Roma Intangibile”

La Società operaia di mutuo soccorso “Roma Intangibile” di Bisceglie perde uno dei soci più attivi e propositivi: Pasquale Colamartino. “Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 dicembre 2020 si è spento il cuore di un uomo perbene e onesto, che si è speso con amore nella vita per i cari, per il lavoro, per il sociale e, non per ultimo, per il Sodalizio”, scrivono dalla realtà culturale cittadina.

Il cordoglio di “Roma Intangibile” è rappresentato dal presidente Pasquale D’Addato al quale si unisce quello dei gruppi: Ancri (Associazione Nazionale dei Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana, sez. territoriale Bat – direttivo “Canusium”) presieduta da Cosimo Sciannamea; Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), presieduta da Francesco Schittulli, di cui sua figlia Mariarosaria Colamartino è responsabile per Bisceglie; Cavalieri Templari Cristiani “Jacques De Molay” e associazione di promozione sociale CompagniAurea.

L’ultimo saluto è stato dato nella mattinata di oggi, lunedì 7 dicembre, nella cappella cimiteriale.