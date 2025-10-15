A seguito della proclamazione, da parte delle principali Organizzazioni sindacali di categoria, di uno sciopero nazionale per l’intera giornata e per tutti i turni di lavoro di venerdì 17 ottobre, il Comune di Bisceglie informa la cittadinanza che potranno verificarsi disservizi nelle consuete attività di raccolta rifiuti e di igiene urbana durante l’intera giornata.
Pertanto, al fine di garantire il decoro urbano ed evitare accumuli, si invita la cittadinanza a non conferire i rifiuti nella serata di giovedì 16 ottobre.
Le attività riprenderanno regolarmente sabato 18 ottobre.