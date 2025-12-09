A causa dello sciopero generale del Comparto igiene ambientale proclamato per l’intera giornata di mercoledì 10 dicembre 2025, si invita tutta la Cittadinanza a non esporre i rifiuti stasera, martedì 9 dicembre, sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche.
Ciò al fine di evitare che i rifiuti, non raccolti nella mattinata di domani, restino per terra e creino disagi e criticità dal punto di vista igienico, oltre che del decoro. La raccolta dei rifiuti riprenderà regolarmente dalla giornata di giovedì 11 dicembre, per cui si potrà tornare ad esporre i rifiuti, secondo quanto indicato dal normale calendario, già dalla serata di mercoledì 10 dicembre.
Scusandosi per il disagio, che naturalmente non è causato dalla Pubblica Amministrazione né dall’azienda che si occupa dell’igiene urbana, ma attiene al diritto fondamentale di sciopero tutelato dall’articolo 40 della Costituzione, si ringrazia per la collaborazione.