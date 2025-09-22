Sciopero generale del 22 settembre: chiuse anche le Vecchie Segherie Mastrototaro

Oggi, lunedì 22 settembre, in tutta Italia è previsto uno sciopero generale indetto da diverse organizzazioni sindacali di base, non collegate alle principali sigle nazionali, in segno di sostegno alla popolazione palestinese.

Alla mobilitazione aderiranno anche i librai e le libraie delle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, che per l’occasione resteranno chiuse. «Solidarietà con la causa palestinese! Unisciti a noi per sostenere la giustizia e la libertà per il popolo palestinese. Grazie a tutte le libraie e i librai di Bari e provincia per il loro impegno», si legge nella loro dichiarazione ufficiale.

Lo sciopero avrà validità su scala nazionale: inizierà a mezzanotte e terminerà alle 23, anche se in alcune città le proteste potrebbero prolungarsi oltre questo orario. Coinvolgerà lavoratori sia pubblici che privati, ad eccezione delle attività ritenute essenziali, come le forze di polizia. Disagi sono previsti soprattutto nei trasporti, nelle scuole e nei porti. Manifestazioni e cortei si terranno a Roma e in numerose altre città italiane.