Schára annuncia la dodicesima edizione della Passio Christi

L’Associazione Schára annuncia la dodicesima edizione della Passio Christi: la sacra rappresentazione itinerante della Passione di Cristo che si terrà sabato 28 marzo 2026, con inizio alle ore 19.30, a partire dal piazzale della Basilica San Giuseppe.

L’evento, che negli anni è divenuto un appuntamento atteso e partecipato dall’intera comunità, prenderà avvio con la scena dell’Ultima Cena sul piazzale della Basilica e proseguirà in forma itinerante attraverso alcuni dei luoghi più significativi della città:

Orto degli Ulivi – Largo Caduti Corazzata Roma (nei pressi della Posta Centrale)

Sinedrio – Piazza Vittorio Emanuele (Palazzuolo)

Erode – Piazza San Francesco

Pilato e Flagellazione – Piazza Vittorio Emanuele (Monumento ai Caduti)

Crocifissione e Resurrezione – presso il Calvario

“Un percorso scenico e spirituale che trasformerà il centro cittadino in un grande teatro a cielo aperto, coinvolgendo circa 150 figuranti e volontari in una narrazione intensa e suggestiva, capace di coniugare fede, tradizione e valorizzazione del patrimonio urbano. Anche quest’anno si uniscono al gruppo dei figuranti circa 30 pazienti di Universo Salute Opera Don Uva, che, con la loro partecipazione, renderanno l’evento ancora più speciale ed inclusivo”, scrivono gli organizzatori.

L’Associazione ringrazia inoltre il sindaco Angelantonio Angarano, “per la costante vicinanza e il sostegno istituzionale”, e l’Assessore alla Cultura Loredana Bianco “per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso un progetto che rappresenta un importante momento di identità collettiva”. La dodicesima edizione della Passio Christi si svolgerà con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Bisceglie.

In caso di avverse condizioni climatiche, l’evento sarà posticipato a domenica 29 marzo.

Credits foto: Rino Romanelli