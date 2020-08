Scaletta danneggiata dalle mareggiate, una settimana dopo la situazione non migliora

Da circa una settimana la scaletta per l’accesso al mare dei bagnanti che si recano nel tratto di costa tra le spiagge de “La Grotta” e “La Salata” è danneggiata.

Secondo quanto appreso, lo scorso mercoledì 19 agosto le forti mareggiate hanno divelto il lato sinistro del corrimano della scaletta per l’accesso dei bagnanti al mare. Poco dopo gli addetti alla gestione della spiaggia hanno prontamente spostato la parte lesionata per evitare problematiche di vario tipo.

Una settimana dopo però la situazione non è migliorata con una scaletta che, seppur stabile per il resto della sua struttura, presenta il lato sinistro completamente scoperto ed il dislivello inevitabilmente creatosi. Un potenziale pericolo per i numerosi bambini e per gli anziani che frequentano la spiaggia. Lamentele evidenziate dagli stessi bagnanti ricordando inoltre la pericolosità degli angoli spigolosi della struttura e non protetti adeguatamente con coperture.