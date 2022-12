Sartoria “Storie&Stoffe” della Caritas presenta i suoi lavori artigianali / QUANDO e DOVE

La Sartoria “Storie&Stoffe” della Caritas rivolge un invito speciale e sorprendente per oggi 21 e venerdì 23 dicembre dalle 17 in poi: le volontarie della Sartoria mostreranno tutti i lavori fatti finora e presenteranno i grandi progetti e le proposte per il prossimo anno. Contemporaneamente si terranno laboratori per la realizzazione di piccoli capolavori da ritagli di stoffe, cravatte, merletti e accessori vari.

“Saranno svelati i tanti progetti che ci frullano in mente a cui potranno aderire quanti si sentiranno incuriositi o quanti ne potranno suggerire traendoli dal loro cassetto dei sogni”, dichiarano dalla Caritas di Bisceglie.

Altro appuntamento sarà quello col laboratorio del 5 gennaio 2023: “Vieni a realizzare la tua calza della Befana”. Per il laboratorio sarà necessaria una prenotazione al numero di Antonella: 3484776841.

Le volontarie della Sartoria Storie&Stoffe vi aspettano il 21 e 23 dicembre e il 5 gennaio 2023 nella sede di via prof. Mauro Terlizzi n. 24 dalle 17 alle 20.