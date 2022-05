Santi Martiri, un triduo in ricordo della traslazione delle reliquie

È con un triduo solenne che la confraternita dei Santi Martiri Protettori celebrerà la memoria dei Santi protettori di Bisceglie – san Mauro, san Sergio e san Pantaleone – in preparazione alle celebrazioni estive. Novità assoluta è che, a partire dal 2022, le braccia dei Santi verranno ospitate ogni anno in una parrocchia diversa: a fare da apripista per questa nuova tradizione sarà la parrocchia di san Pietro.

Le celebrazioni cominceranno nella Cattedrale venerdì 6 maggio a partire dalle 17.45. Dopo la corona dei Sette Dolori ci sarà, alle 18.30, una messa durante la quale avverrà l’intronizzazione solenne delle reliquie. Alle 20, un concerto di meditazione per l’apertura del triduo, intitolato “Lodate il Signore voi tutti suoi Santi“.

Domenica 8 don Franco La Notte celebrerà, alle 19, una messa solenne in onore dei martiri. Durante la cerimonia sarà suggellato il gemellaggio tra i confratelli biscegliesi dei Santi Martiri Protettori e quelli tranesi di San Giuseppe.

Martedì 10 maggio è il giorno della Solennità: le celebrazioni ricorderanno infatti il ritrovamento delle reliquie, avvenuto il 10 maggio 1167, e lo spostamento dal casale di Saggina alla Cattedrale, voluta dal vescovo Amando. Si inizierà alle 16 con la traslazione, in forma privata, nell’Ospedale, con preghiera dedicata agli ammalati e ai lavoratori del nosocomio; alle 17 le Braccia dei Santi arriveranno alla parrocchia di San Pietro. Alle 19 l’arcivescovo, monsignor Leonardo D’Ascenzo, celebrerà una messa solenne in onore dei Martiri. Dopo l’omelia, alle ore 20, le reliquie verranno trasportate per le vie del centro: partita dalla chiesa di san Pietro, la processione percorrerà via Amando, via Cavour, via Bovio, piazza Vittorio Emanuele, via Marconi, via Cardinal Dell’Olio e piazza Duomo, per arrivare – infine – alla Cattedrale.