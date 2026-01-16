La giornata in cui si onora sant’Antonio Abate, il 17 gennaio, si dedicano iniziative agli amici a quattro zampe e non solo.
Anche a Bisceglie sono state organizzate benedizioni agli animali sui sagrati di alcune chiese cittadine. All’esterno della chiesa di santa Maria di Passavia la benedizione si svolgerà alle 11:30.
La comunità parrocchiale di Stella Maris si ritroverà dalle 18:30 per la benedizione degli animali.
Alle 19:00, invece, nella chiesa di santa Maria di Costantinopoli celebrazione eucaristica e, a seguire, si procederà con la benedizione.
La comunità di santa Caterina da Siena, sul piazzale antistante, benedirà invece gli animali a partire dalle ore 20:00.