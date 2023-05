Santa Rita da Cascia, il programma delle celebrazioni nella chiesa di sant’Agostino

La Parrocchia di sant’Agostino ha stilato il programma delle celebrazioni della festa in onore di santa Rita da Cascia che si dipanerà dal 19 al 22 maggio.

Venerdì 19 maggio, alle 18:00, si celebrerà il santo Rosario, novena e coroncina, alle 19:00 santa Messa, presieduta da don Vincenzo Giannico.

Sabato 20 maggio, alle 18:00, santo Rosario, novena e coroncina, alle 19:00 santa Messa presieduta da don Mimmo Capone.

L’indomani, domenica 21 maggio, alle 18:00, avrà luogo il santo Rosario, novena e coroncina, alle 19:00 spazio alla santa Messa presieduta dal parroco della chiesa di sant’Agostino don Stefano Montarone. Alle 20:15 Celebrazione del Beato Transito di santa Rita e benedizione del pane e delle rose.

Lunedì 22 maggio, alle 7:15, è in programma la recita delle Lodi presso la Cappella delle Ancelle della Divina Provvidenza, a seguire santa Messa celebrata da don Pasquale Quercia. Alle 9:30 si svolgerà la Celebrazione Eucaristica in parrocchia, alle 11:00 Celebrazione Eucaristica, Supplica alla Santa, alle 18:30 santo Rosario, mentre alle 19:00 santa Messa presieduta da don Stefano Montarone. A seguire processione con l’immagine della Santa per i viali dell’Opera don Uva “Universo Salute”. Al termine di ogni celebrazione benedizione del pane e delle rose.