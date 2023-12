Santa messa nell’ospedale di Bisceglie in occasione della festa di Santa Lucia

In occasione della festa di Santa Lucia nella Cappella dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie, ha avuto luogo una celebrazione eucaristica presieduta da don Sergio Pellegrini, Vicario Generale, che ha salutato i presenti a nome dell’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo, trattenuto a casa per motivi di salute. Il rito religioso è stato concelebrato da don Cosimo Delcuratolo, Vicario Episcopale per il Clero e da don Gabriele Dipaola, cappellano della struttura sanitaria cittadina.

L’iniziativa è stata promossa dall’equipe del dott. Pasquale Attimonelli, responsabile del servizio di Oculistica del Presidio Territoriale di Trani e di Bisceglie. Presente la dott.ssa Tiziana Dimatteo, la dott.ssa Pierangela Nardella, i sindaci di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e di Barletta, Cosimo Damiano Cannito, i consiglieri regionali Francesco La Notte e Francesco Ventola assieme ai dirigenti medici e al personale sanitario, nonché autorità civile e militari.