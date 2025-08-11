Santa Maria di Passavia trionfa al 9° Palio della Quercia di Bisceglie

Una folla entusiasta, cori e colori hanno trasformato il waterfront del porto turistico di Bisceglie in un palcoscenico di sport e tradizione per la nona edizione del Palio della Quercia, evento organizzato dall’Associazione Schára con il patrocinio del Comune, alla vigilia delle celebrazioni in onore dei Santi Martiri Mauro Vescovo, Sergio e Pantalone.

A scrivere la storia è stata la squadra di Santa Maria di Passavia, che ha conquistato per la prima volta il prestigioso drappellone. Decisiva la vittoria nella “gara mistery”, una prova di abilità che prevedeva l’impilamento di sei dadi utilizzando bacchette da sushi, capace di ribaltare la classifica e infiammare il pubblico presente.

Sul podio, alle spalle dei vincitori, Stella Maris, in crescita rispetto al terzo posto del 2024, e San Matteo e Nicolò, autori di uno storico risultato. Seguono Sant’Agostino, San Pietro (campioni uscenti), Santa Maria di Costantinopoli, San Lorenzo e San Silvestro. Numerosi anche i premi speciali, dal “Quartiere in Festa” assegnato a Stella Maris al “Fair Play” in memoria di Pasquale De Nichilo, andato a San Pietro, passando per il “Tocco di Stile” a Camilla Lenti di Sant’Agostino, premiata dalla madrina Elena Di Liddo.

L’evento, condotto da Vito Troilo insieme a Luca Ferrante, Patrizia Bruno e Pasquale Losapio, si è aperto con il vivace corteo delle otto parrocchie e il suggestivo imbarco del quadro dei Santi Patroni sull’isolotto. Alla premiazione hanno preso parte il sindaco Angelantonio Angarano, l’assessore alla Cultura Loredana Bianco, l’artista Annalisa Laforgia, la madrina Elena Di Liddo, la famiglia De Nichilo e il Comitato Feste Patronali.

Gli organizzatori hanno ringraziato autorità, forze dell’ordine, Bisceglie Approdi, comitato feste, servizio d’ordine, squadre, capitani, parroci e comunità parrocchiali, ribadendo che il Palio della Quercia resta una grande celebrazione di sport, tradizione e identità cittadina. (Foto: Salvatore Romanelli)