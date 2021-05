Santa Margherita riapre le porte al pubblico / ORARI e DETTAGLI

Santa Margherita riapre le porte al pubblico. Dopo il lungo stop forzato dovuto alle misure di contenimento del contagio da Covid, l’Associazione 21 torna ad accogliere i visitatori della Chiesa medievale, ogni domenica dalle 10.00 alle 13.00 a partire da oggi, 23 maggio.

“I vari decreti hanno limitato l’apertura di musei e luoghi della cultura per tanti mesi – spiega Stefania Sciancalepore di Associazione 21 – Da fine ottobre ad oggi abbiamo preparato il terreno, organizzando alcuni incontri on line con appassionati esperti delle bellezze storico-artistiche della nostra città del calibro di Margherita Pasquale e Gianfrancesco Todisco”.

Continua così il progetto di valorizzazione della Chiesa di Santa Margherita, portato avanti dall’Associazione 21 in collaborazione con il FAI e lanciato a settembre 2020.

“Siamo contenti di poter riaprire, ovviamente nel rispetto della normativa anti-Covid. Abbiamo constatato molto interesse per Santa Margherita, tanti cittadini, persone comuni ci chiedono di poter visitare la Chiesa. Per loro e per la città abbiamo diversi progetti in cantiere che contiamo di mettere in campo già a partire dalla stagione estiva”, continua Stefania Sciancalepore.

“Incontri, eventi, mostre, visite guidate – conclude la coordinatrice del progetto per l’Associazione 21 – saranno ospitati a Santa Margherita, uno spazio che deve essere sempre più riscoperto e restituito ai cittadini, ai giovani, alle scuole, alle associazioni, ai turisti e all’intera città”.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Associazione 21 sui propri canali social, all’indirizzo email info@21bisceglie.it e al numero whatsapp 347 3517036.