In occasione della festa di San Nicola, Associazione 21 propone uno speciale approfondimento dedicato al Santo di Myra durante l’apertura domenicale della chiesa di Santa Margherita. Domenica 7 dicembre, dalle 10 alle 13, i giovani volontari accoglieranno i visitatori con un focus sull’icona del XIII secolo originariamente realizzata per la chiesa fondata nel 1197 dalla famiglia Falconi.
La tavola, oggi custodita presso la Pinacoteca Corrado Giaquinto di Bari e sostituita nella chiesa da una copia, raffigura San Nicola a figura intera, incorniciato da 16 riquadri che illustrano episodi della sua vita e i suoi miracoli.
L’iniziativa rientra nel progetto di valorizzazione della chiesa romanica di Santa Margherita, uno dei tesori nascosti della città, portato avanti da Associazione 21 in collaborazione con il FAI – Delegazione di Andria Barletta Trani e il Comune di Bisceglie.
“La chiesa è aperta ai visitatori ogni domenica mattina, con una media di oltre 4mila ingressi l’anno – spiegano da Associazione 21 –. Il 7 dicembre, all’indomani della festa di San Nicola, vogliamo rendere omaggio al Santo e all’icona che un tempo, insieme a quelle di Santa Margherita e della Madonna con bambino, impreziosiva l’edificio. Un’occasione unica per biscegliesi e visitatori di riscoprire una bellezza straordinaria del nostro territorio”.