Santa Margherita celebra San Nicola: visita speciale il 7 dicembre con Associazione 21

In occasione della festa di San Nicola, Associazione 21 propone uno speciale approfondimento dedicato al Santo di Myra durante l’apertura domenicale della chiesa di Santa Margherita. Domenica 7 dicembre, dalle 10 alle 13, i giovani volontari accoglieranno i visitatori con un focus sull’icona del XIII secolo originariamente realizzata per la chiesa fondata nel 1197 dalla famiglia Falconi.

La tavola, oggi custodita presso la Pinacoteca Corrado Giaquinto di Bari e sostituita nella chiesa da una copia, raffigura San Nicola a figura intera, incorniciato da 16 riquadri che illustrano episodi della sua vita e i suoi miracoli.

L’iniziativa rientra nel progetto di valorizzazione della chiesa romanica di Santa Margherita, uno dei tesori nascosti della città, portato avanti da Associazione 21 in collaborazione con il FAI – Delegazione di Andria Barletta Trani e il Comune di Bisceglie.

“La chiesa è aperta ai visitatori ogni domenica mattina, con una media di oltre 4mila ingressi l’anno – spiegano da Associazione 21 –. Il 7 dicembre, all’indomani della festa di San Nicola, vogliamo rendere omaggio al Santo e all’icona che un tempo, insieme a quelle di Santa Margherita e della Madonna con bambino, impreziosiva l’edificio. Un’occasione unica per biscegliesi e visitatori di riscoprire una bellezza straordinaria del nostro territorio”.