Santa Caterina, presentato e benedetto il Crocifisso ligneo realizzato da Domenico Velletri

E’ stato presentato ieri, nel corso della celebrazione della Domenica Palme, nella chiesa di santa Caterina da Siena, il Crocifisso ligneo realizzato dall’artista biscegliese Domenico Velletri.

Cominciata nel febbraio del 2020, l’opera, come afferma lo stesso Velletri, “ha attraversato il periodo più brutto per tutto il pianeta” per trovare ultimazione in questo mese di marzo.

L’opera è scolpita in legno di tiglio, dimensioni 80 x 70 cm.

Di seguito una galleria fotografica illustrante il Crocifisso.