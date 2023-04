Santa Caterina da Siena, le celebrazioni in onore della Patrona d’Italia / IL PROGRAMMA

Tutto pronto per le celebrazioni in onore di santa Caterina da Siena: il parroco don Pasquale Bovio ha presentato il calendario degli appuntamenti dedicati alla Patrona d’Italia.

Dal 20 al 28 aprile novena alle 17 dal lunedì al venerdì, mentre sabato e domenica alle ore 18.

Dal 26 al 28 aprile spazio alla donazione dei gigli per Santa Caterina.

Il 28 aprile alle 9:30 si terranno l’Ufficio e le lodi della Dedicazione, mentre alle 18 il parroco di san Domenico, don Franco di Liddo, presiederà l’Eucarestia.

Alle 20 si svolgerà il torneo Delle Valli di calcio a 5.

Sabato 29 aprile alle 9:30 avranno luogo nuovamente l’Ufficio e le Lodi, mentre alle ore 18 saranno celebrate la Santa Messa e le processioni. Itinerario: via mons. Cafagna, via Mercadante, via della Repubblica, via Nino Bixio, via Fragata, Corso Umberto I, via Lecce, via Pio X e via santa Caterina.

Domenica 30 aprile alle 11 verrà celebrata la Santa Messa in via Taranto e alle 16 si terrà il Convegno cittadino dal titolo “Il volontariato sociale e sanitario”, relazionerà l’onorevole Carlo Giovanardi. Sarà inoltre consegnato il Premio “Pace e solidarietà santa Caterina da Siena”.