Sanificazione banca: i responsabili della filiale: “Operazione da prassi, clienti possono stare sereni”

In merito alla notizia riguardante la chiusura della filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata per sanificazione da covid; i responsabili della banca biscegliese hanno contattato la redazione di Bisceglie24 per fornire alcune precisazioni.

“La sanificazione dei nostri uffici – si legge nella nota – si è svolta nella sola giornata di ieri (2 settembre) come da prassi, mentre da questa mattina abbiamo riaperto lo sportello per accogliere in maniera serena i nostri clienti”.

“Per quel che riguarda coloro i quali sono venuti in filiale la scorsa settimana – continua la nota – il personale ha sempre lavorato rispettando tutte le misure di prevenzione nel pieno rispetto dei colleghi e di tutti i clienti che si sono recati nella filiale biscegliese della Banca Popolare di Puglia e Basilicata”.