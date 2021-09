San Pio, oggi l’inizio delle celebrazioni alla parrocchia Sant’Andrea / PROGRAMMA

Si approssima la ricorrenza di San Pio da Pietrelcina, che cadrà giovedì 23 settembre. Per venerare la memoria del santo la parrocchia di Sant’Andrea Apostolo ha organizzato un programma di celebrazioni che si svolgeranno da oggi, lunedì 20, a giovedì sera.

Ogni giorno, per le giornate di lunedì, martedì e mercoledì il parroco, don Giuseppe Mazzilli, celebrerà una messa alle ore 19, preceduta da un Rosario alle 18.30. Nella giornata dedicata al santo, giovedì 23, oltre alla messa e rosario pomeridiano (sempre, rispettivamente, alle 19 e alle 18.30) si aggiungeranno tre messe mattutine alle 9.30, 10.30 e 11.30.

Ogni sera, inoltre, un evento diverso andrà ad animare la comunità parrocchiale dopo la celebrazione religiosa. Questa sera verrà inaugurata ufficialmente una mostra fotografica dedicata alla vita di San Pio, mostra che rimarrà in esposizione nel salone parrocchiale fino al termine delle celebrazioni. Martedì 21 alle 20.30 ci sarà un Oratorio Sacro dedicato al Santo, mentre mercoledì 22 ci sarà una Veglia di preghiera in memoria del Beato Transito (l’inizio è previsto per le 21.30). Infine, la serata di giovedì 23 si concluderà con un momento di incontro e di festa tra i parrocchiani e i fedeli.