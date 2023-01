Salvatore Pasquadibisceglie presenta la sua candidatura a presidente dell’Ordine Avvocati di Trani

È prevista per domani, venerdì 13 gennaio alle ore 16.00, la conferenza di presentazione del candidato Avvocato Salvatore Pasquadibisceglie e della lista “Scegliere per Rinnovare” presente alle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, previste dal 24 al 27 gennaio. L’appuntamento è alla libreria “Prendi Luna Book & More” in via Tupputi a Bisceglie.

Sarà un momento dove conoscere meglio le idee ed i progetti dell’Avvocato Pasquadibisceglie per rendere l’Ordine degli Avvocati di Trani al passo con i tempi, strutturato e sempre vicino alle esigenze di tutti. Nel corso dell’appuntamento biscegliese ci sarà spazio anche per conoscere i 20 candidati al Consiglio e le modalità di voto. L’incontro è libero ed aperto a chi vorrà prenderne parte.