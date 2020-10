Sale il numero di contagiati a Bisceglie / TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

I cittadini positivi a Bisceglie salgono ad 86, mentre le persone in quarantena domiciliare a scopo precauzionale sono 166. Tutto il personale della Polizia Locale e della Ripartizione Tecnica è stato sottoposto a tampone. Per questi ultimi attendiamo l’esito mentre tutti gli agenti di Polizia Locale sono risultati negativi al test rapido eccetto due, che si sono sottoposti a tampone molecolare. Ad annunciarlo è il sindaco Angelantonio Angarano con un post su Facebook.

“Alla luce dei dati in crescita in tutta Italia e anche nel nostro territorio, è ancora più stringente l’obbligo di rispettare in maniera ferrea le regole: innanzitutto indossare sempre la mascherina, rispettare il distanziamento sociale non formando assembramenti, igienizzare frequentemente le mani. Ma è strettamente necessario osservare anche le raccomandazioni”, scrive il primo cittadino. “È il caso, per esempio, di evitare a priori situazioni in cui si possano registrare assembramenti. A tal proposito, vi chiedo di non recarvi al cimitero nei giorni di maggiore affluenza. Abbiamo predisposto l’orario continuato dalle 7 alle 17 sino al 4 novembre proprio per dare a tutti la possibilità di salutare i propri cari in sicurezza”. Da domani, sino al 2 novembre, sarà inoltre predisposto un presidio di Polizia Locale, vigilanza privata e volontari di Protezione Civile che garantiranno un’organizzazione predisposta per scongiurare il rischio di assembramenti.

Con il Distretto urbano del Commercio è stata messa a disposizione una piattaforma digitale (https://promo.bisceglie.smartduc.it) per incentivare la vendita a domicilio: i commercianti possono iscriversi gratuitamente e promuovere i propri servizi e i consumatori possono trovare attività, recapiti e menù digitali per ordinare e usufruire della consegna direttamente a casa, in totale sicurezza e in pochi click. “Impegniamoci a sostenere il commercio di prossimità, serviamoci dai locali di fiducia, servirà a dare ossigeno alla nostra economia”, scrive Angarano. “Spirito di comunità, senso di responsabilità, rispetto rigoroso delle regole. Insieme supereremo questo momento”.