Saldo Tari 2021, Spina: “Colti con le mani nel sacco?”

Le scuse e le spiegazioni, dopo essere stati scoperti e dopo che tanti hanno già potuto pagare due volte la tassa ‘spazzatura’, non sono utili nè accettabili. Se non fosse un ente pubblico il Comune, verrebbe da dire: ‘Colti con le mani nel sacco?”. A dichiararlo è il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina dopo aver preso visione delle informazioni sul saldo Tari 2021 da parte dell’amministrazione comunale (leggi qui).

“Se non fossi intervenuto io dai banchi dell’opposizione – prosegue – sarebbero giunte queste spiegazioni tardive da parte del Comune dopo che molti hanno pagato già due volte la salatissima tari 2021? E gli anziani e le persone che non hanno dimestichezza con gli astrusi e complicati avvisi del Comune scritti in un italiano logicamente incomprensibile, capiranno le altrettanto astruse spiegazioni sui giornali telematici che invitano di fatto i cittadini a fare le file agli sportelli degli uffici comunali in periodo covid per verificare se gli avvisi inviati sono corretti riconoscendo così che quasi tutti possono essere sbagliati e contenere somme già pagate dai contribuenti”.

“Vigileremo ora se, come hanno fatto con le mense e con i trasporti scolastici (dove hanno trattenuto le somme degli abbonamenti versati e poi non utilizzati per il covid), anche in questo caso l’amministrazione targata Angarano si macchierà dell’ennesima appropriazione di somme indebitamente pagate dai cittadini, certamente più corretti di chi li governa”.