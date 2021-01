Saldi invernali, ecco quando partono in Puglia salvo ulteriori restrizioni governative

Non più il 5 (zona rossa), ma il 7 gennaio sarà il primo giorno di saldi invernali in Puglia. “La data del termine resta confermata al 28 febbraio, come stabilito dal regolamento regionale”, precisa in una nota la Regione Puglia.

“C’era anche una discussione per far partire i saldi a fine gennaio”, spiega il presidente di Confcommercio Puglia, Alessandro Ambrosi, “ma con tutti i problemi che ci potrebbero essere a causa di una terza ondata e di possibili chiusure, si è deciso di confermare la partenza all’inizio di gennaio. È importante per la categoria, molto più degli altri anni. La stagione, tra lockdown e altre chiusure, è andata malissimo. Il comparto sta aspettando i saldi per tentare in qualche modo di salvare il conto economico della stagione e dell’anno”.

L’avvio dei saldi invernali, però, potrebbe ulteriormente slittare se dovessero giungere nuove disposizioni governative.