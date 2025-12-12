Saldi invernali 2026 in Puglia: ecco la data di avvio / DETTAGLI

Il regolamento regionale del 29 maggio 2017, n. 14 di modifica del regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 10 “Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie” stabilisce che “Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate, per il periodo invernale, dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania fino al 28 febbraio. Se il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincide con il lunedì, l’inizio dei saldi invernali è anticipato al sabato”.

Pertanto, la stagione dei saldi invernali in Puglia per l’anno 2026 prenderà il via sabato 3 gennaio 2026.

Si rammenta che l’esercente che intenda effettuare una vendita di fine stagione o a saldo deve darne comunicazione al SUAP, almeno cinque giorni prima, indicando i prodotti oggetto della vendita, la sede dell’esercizio e le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla normativa regionale di riferimento: l.r. 24/2015 e smi (BURP 101 suppl. del 28.08.2018) e il r.r. n. 14/2017 (BURP n. 63 del 31.05.2017).

Fonte: www.regione.puglia.it