Saldi in Puglia, Adiconsum: “Attenti alle truffe”

“Partono il 4 gennaio i saldi in Puglia ma attenzione alle regole e alle modalità commerciali previste dalla legge”. Così Emilio Di Conza Presidente dell’Adiconsum Puglia (Associazione in difesa dei consumatori della CISL) riguardo l’avvio degli acquisti legati al consueto periodo degli sconti.

Secondo alcune stime sarà una stagione all’insegna del risparmio per via dei rincari energetici, del prolungato periodo di offerte legate al Black Friday dello scorso mese di novembre e dagli acquisti natalizi. Per cui la spesa media a famiglia stimata non supererà 150 euro pro capite e 250 euro a famiglia. “Circa 2/3 delle famiglie utilizzerà il periodo dei saldi per acquisti rimandati e di capi più costosi. Ma 1/3 non li utilizzerà per motivi economici (indigenti) o perché preoccupati dei costi invernali della propria abitazione per il rincaro delle utenze di luce e gas” Afferma Di Conza.

“Dei cittadini che utilizzeranno i saldi per gli acquisti, il 36% sono preoccupati dei ‘falsi saldi’ e chiedono un maggior controllo degli organi preposti – osserva Di Conza – inoltre il 60% dei cittadini giovani (18–35 anni) si fida solo dei negozi di determinati marchi e di merce conosciuta per qualità e prezzo. Come di consueto saranno saldi molto apprezzati, ma evitare di acquistare prodotti non indispensabili, contraffatti, scadenti e potenzialmente pericolosi per la propria salute e sicurezza – sottolinea Emilio Di Conza – ma soprattutto attenersi a poche, indispensabili, regole: la verifica dei prezzi almeno una settimana prima dell’inizio ufficiale dei saldi; attenzione ai saldi con percentuali troppo elevate; diffidare degli importi scritti col pennarello senza indicazione del prezzo originale; se il negoziante non permette di provare i capi, acquistare solo se sicuro della scelta. La possibilità di provare i capi, infatti, è a discrezione del commerciante e il consumatore non ha alcun diritto in merito; in caso di acquisto per un regalo, prendere accordi col commerciante. Egli ha infatti l’obbligo di cambiare la merce solo nel caso sia difettosa. Il cambio per altri motivi è a discrezione del venditore”.