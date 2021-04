Rotary, donati diciotto tablet all’istituto Cosmai / FOTO

Sono diciotto i tablet che il Rotary ha deciso di donare all’istituto professionale Sergio Cosmai; nei prossimi giorni questi dispositivi verranno concessi in comodato d’uso agli studenti meno abbienti, cosicché possano sfruttarli per la didattica a distanza senza gravare sul bilancio familiare. La donazione si è svolta con una cerimonia pubblica nella mattinata di ieri, venerdì 16 aprile, che ha visto la presenza dei rappresentanti delle istituzioni: il presidente di Rotary Bisceglie, Giuseppina Pedone, l’assistente del governatore della zona 6 del distretto 2120 Mino Dell’Orco, Donato Musci, dirigente del Cosmai, e il sindaco Angarano.

La donazione è stata resa possibile grazie a un finanziamento di 5.000.000 di dollari concesso a Rotary Italia dall’Usaid, l’agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, nell’ambito del contrasto alla pandemia. I distretti rotariani hanno deciso di investire questa somma nell’ambito dell’alfabetizzazione: in Puglia e Basilicata (distretto 2120) sono 540 i dispositivi elettronici già acquistati con la prima delle tre tranches in cui è stato deciso di dividere il finanziamento; proprio in questi giorni il Rotary sta provvedendo alle donazioni negli istituti di istruzione locali.

«Importante ed ampio è stato per l’ottenimento dei fondi», dichiara il Governatore distrettuale Giuseppe Seracca Guerrieri, «il lavoro della Commissione per la Fondazione Rotary, presieduta dall’ex-governatore Riccardo Giorgino. Il Distretto, poi, grazie alla sua approfondita conoscenza del territorio, ha effettuato una ricerca delle nostre scuole a cui distribuire i tablet per garantire un facile accesso all’istruzione anche alle fasce di studenti più sfortunate. Gli istituti avranno, poi, l’incarico di individuare gli alunni consegnando i tablet in comodato d’uso gratuito. Nei prossimi giorni termineremo questa fase. Ma i nostri soci sono già al lavoro per ottenere una seconda tranche del finanziamento».